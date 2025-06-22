Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wartawan Jadi Korban Jambret di Depan Balai Kota Jakarta, Begini Respons Pramono 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |14:05 WIB
Wartawan Jadi Korban Jambret di Depan Balai Kota Jakarta, Begini Respons Pramono 
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menanggapi viral seorang wartawati berinisial W (28) menjadi korban penjambretan di depan Balai Kota Jakarta, pada Kamis 19 Juni 2025 malam usai liputan di kawasan JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia akan membenahi keamanan di sekitar wilayah ring 1 DKI Jakarta. 

"Ya tentunya kalau terjadi, apalagi ini di Ring 1, terjadi penjambretan maka ini akan kami lakukan perbaikan," ucap Pramono di Silang Monas sisi Barat, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025).

Pramono juga akan memanggil dinas terkait untuk menertibkan, dan menjaga keamanan di ring 1.

"Saya terus terang baru mendengar ini, tetapi kalau memang benar-benar di depan balai kota, saya akan panggil secara khusus dinas terkait untuk menertibkan itu," ungkapnya.

Sekedar informasi, video rekaman detik-detik penjambretan viral di media sosial terlihat korban berupaya mengejar pelaku jambret, namun tidak berhasil terkejar. Atas peristiwa tersebut korban telah membuat laporan ke Polsek Metro Gambir.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
