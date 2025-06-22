Wartawan Jadi Korban Jambret di Depan Balai Kota Jakarta, Begini Respons Pramono

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menanggapi viral seorang wartawati berinisial W (28) menjadi korban penjambretan di depan Balai Kota Jakarta, pada Kamis 19 Juni 2025 malam usai liputan di kawasan JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia akan membenahi keamanan di sekitar wilayah ring 1 DKI Jakarta.

"Ya tentunya kalau terjadi, apalagi ini di Ring 1, terjadi penjambretan maka ini akan kami lakukan perbaikan," ucap Pramono di Silang Monas sisi Barat, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025).

Pramono juga akan memanggil dinas terkait untuk menertibkan, dan menjaga keamanan di ring 1.

"Saya terus terang baru mendengar ini, tetapi kalau memang benar-benar di depan balai kota, saya akan panggil secara khusus dinas terkait untuk menertibkan itu," ungkapnya.

Sekedar informasi, video rekaman detik-detik penjambretan viral di media sosial terlihat korban berupaya mengejar pelaku jambret, namun tidak berhasil terkejar. Atas peristiwa tersebut korban telah membuat laporan ke Polsek Metro Gambir.

(Awaludin)