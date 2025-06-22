Anies dan Ahok Tak Hadiri Paripurna HUT Ke-498 Jakarta di DPRD, Pramono Beri Kehormatan ke Bang Yos hingga Foke

JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno menyapa eks Gubernur DKI Jakarta mulai dari Sutiyoso alias Bang Yos, Fauzi Bowo alias Foke hingga Djarot Saiful Hidayat, saat pidato dalam Rapat Paripurna Spesial HUT ke-498 Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (22/6/2025).

Tak nampak Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; Joko Widodo; dan Heru Budi Hartono. Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin didampingi Wakil Ketua DPRD DKI, Wibi Andrino; Ima Mahdiah; Rany Mauliani; dan Basri Baco.

Paripurna juga turut dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya dan Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily.

"Saya ingin memberikan kehormatan kepada Bapak Sutiyoso atas kehadirannya, Bapak Fauzi Bowo, Djarot Saiful Hidayat," ucap Pramono mengawali pidatonya.

Dalam pidatonya, Pramono juga mengungkap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat di Jakarta. Hal ini menurutnya berkat sejumlah pencapaian positif selama ini.

"Berbagai capaian positif Jakarta telah ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, serta peningkatan investasi dan layanan publik," ujarnya.