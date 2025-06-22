Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bagaimana Arah Pembangunan Jakarta ke Depan? Ini Kata Pramono

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |16:03 WIB
Bagaimana Arah Pembangunan Jakarta ke Depan? Ini Kata Pramono
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto : Dok Pemprov DKI/M Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Pramono Anung–Rano Karno, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (22/6/2025). Pramono menjelaskan arah pembangunan Jakarta ke depan.

Menurutnya, pembangunan Jakarta akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2029, yang menjadi tahap awal perbaikan fundamental Kota Jakarta.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal dan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing, serta pengembangan kota secara menyeluruh. Tak hanya itu, salah satu program andalan adalah "Jakarta Tumbuh ke Atas" dengan optimalisasi pembangunan vertikal.

“Pertama, melalui program Jakarta Tumbuh ke Atas, yaitu optimalisasi pembangunan vertikal berbasis konsep Griya Kecamatan atau mixed-use development di 10 lokasi prioritas, termasuk GOR dan pasar. Kedua, program Sehat Bersama Kelas Dunia di Jakarta, dengan menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional yang dapat diakses seluruh warga, seperti pengembangan RSUD Cakung yang pembangunannya dimulai pada 2026,” ucap Pramono.

Pembangunan berkelanjutan lainnya, kata Pramono, diwujudkan melalui program Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan, yang menciptakan ekosistem penyediaan makanan bergizi dan ruang interaksi nyaman di lingkungan sekolah. Program ini diharapkan menjadi center of excellence untuk peningkatan gizi, pembelajaran, hingga kewirausahaan.

Pramono menyatakan, Pemprov DKI mengupayakan pengelolaan air secara terpadu melalui program Air Terkelola, Kota Berkelas Dunia. Program ini meliputi pengerukan kali, sungai, dan waduk, serta perbaikan saluran air di permukiman padat sebagai bagian dari ekosistem pengendalian banjir yang adaptif dan berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191365/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-01UY_large.jpg
Tanpa Pesta Kembang Api, Pemprov DKI Gelar Doa Lintas Agama saat Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187742/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-pev9_large.jpg
Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183781/halte-LhlA_large.jpg
Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183770/pramono-pTDO_large.jpg
Isu Pakan Harimau Ragunan Dibawa Pulang, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181600/rokok-L7sx_large.jpg
Larangan Penjualan Masuk Raperda KTR, INDEF Wanti-Wanti Efek Domino bagi Ekonomi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement