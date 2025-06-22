Bagaimana Arah Pembangunan Jakarta ke Depan? Ini Kata Pramono

JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Pramono Anung–Rano Karno, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (22/6/2025). Pramono menjelaskan arah pembangunan Jakarta ke depan.

Menurutnya, pembangunan Jakarta akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2029, yang menjadi tahap awal perbaikan fundamental Kota Jakarta.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal dan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing, serta pengembangan kota secara menyeluruh. Tak hanya itu, salah satu program andalan adalah "Jakarta Tumbuh ke Atas" dengan optimalisasi pembangunan vertikal.

“Pertama, melalui program Jakarta Tumbuh ke Atas, yaitu optimalisasi pembangunan vertikal berbasis konsep Griya Kecamatan atau mixed-use development di 10 lokasi prioritas, termasuk GOR dan pasar. Kedua, program Sehat Bersama Kelas Dunia di Jakarta, dengan menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional yang dapat diakses seluruh warga, seperti pengembangan RSUD Cakung yang pembangunannya dimulai pada 2026,” ucap Pramono.

Pembangunan berkelanjutan lainnya, kata Pramono, diwujudkan melalui program Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan, yang menciptakan ekosistem penyediaan makanan bergizi dan ruang interaksi nyaman di lingkungan sekolah. Program ini diharapkan menjadi center of excellence untuk peningkatan gizi, pembelajaran, hingga kewirausahaan.

Pramono menyatakan, Pemprov DKI mengupayakan pengelolaan air secara terpadu melalui program Air Terkelola, Kota Berkelas Dunia. Program ini meliputi pengerukan kali, sungai, dan waduk, serta perbaikan saluran air di permukiman padat sebagai bagian dari ekosistem pengendalian banjir yang adaptif dan berkelanjutan.