Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Pemicu Anak Tega Aniaya Ibu di Bekasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |16:23 WIB
Polisi Ungkap Pemicu Anak Tega Aniaya Ibu di Bekasi
Anak aniaya ibu di Bekasi (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Polisi menangkap Moch Ichsan (22), seorang anak yang tega melakukan penganiayaan terhadap ibunya sendiri di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Polisi pun mengungkap pemicu sang anak tega menganiaya ibunya.

“Pelaku memukul korban dikarenakan korban tidak bisa menuruti kemauan pelaku yang meminta korban untuk meminjam motor kepada tetangga,” kata Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi kepada wartawan Minggu (22/6/2025).

Binsar menyebutkan, motor itu akan digunakan pelaku untuk bermain. Korban saat itu menolak, namun justru berujung dipukuli anaknya sendiri.

“Motor tersebut akan digunakan pelaku untuk bermain atau pergi keluar dari rumah. Ibunya nggak enak pinjam motor tetangga melulu, kemudian menyuruh pelaku pakai sepeda yang ada,” jelasnya.

Sebelumnya, aksi penganiayaan tersebut viral dan diunggah akun Instagram @infobekasi_official dan akun X @neVerAlOnely pada Minggu (22/6/2025) ini. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180403//kapolres_metro_bekasi_kombes_mustofa-aX1y_large.jpg
Polisi Bongkar Pengoplosan Elpiji Bersubsidi di Bekasi, Dua Pelaku Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178379//anak_dianiaya_ibu_tiri_hingga_tewas-wgY7_large.jpg
Sadis! Bocah 6 Tahun di Bojonggede Tewas Dianiaya Ibu Tiri Berhari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176285//kasus_pemukulan-MmiI_large.jpg
Niat Tagih Utang, Pria Ini Malah Diteriaki Maling hingga Dikepung Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171508//gojek-fbs1_large.jpg
Driver Dianiaya Perwira TNI di Pontianak, Gojek Janji Beri Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171466//ojol_dianiaya_perwira_tni-7MPS_large.jpg
Viral! Ojol Dianiaya Perwira TNI di Pontianak hingga Patah Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167248//pelaku_kerusuhan_di_bekasi-6Hag_large.jpg
Polisi Tangkap 66 Perusuh di Kota Bekasi, 24 Orang Jadi Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement