Polisi Ungkap Pemicu Anak Tega Aniaya Ibu di Bekasi

BEKASI - Polisi menangkap Moch Ichsan (22), seorang anak yang tega melakukan penganiayaan terhadap ibunya sendiri di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Polisi pun mengungkap pemicu sang anak tega menganiaya ibunya.

“Pelaku memukul korban dikarenakan korban tidak bisa menuruti kemauan pelaku yang meminta korban untuk meminjam motor kepada tetangga,” kata Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi kepada wartawan Minggu (22/6/2025).

Binsar menyebutkan, motor itu akan digunakan pelaku untuk bermain. Korban saat itu menolak, namun justru berujung dipukuli anaknya sendiri.

“Motor tersebut akan digunakan pelaku untuk bermain atau pergi keluar dari rumah. Ibunya nggak enak pinjam motor tetangga melulu, kemudian menyuruh pelaku pakai sepeda yang ada,” jelasnya.

Sebelumnya, aksi penganiayaan tersebut viral dan diunggah akun Instagram @infobekasi_official dan akun X @neVerAlOnely pada Minggu (22/6/2025) ini.