Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Durhaka! Ini Kronologi Pemuda Aniaya Ibu di Bekasi, Dipicu Tolak Pinjamkan Motor Tetangga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |17:45 WIB
Anak Durhaka! Ini Kronologi Pemuda Aniaya Ibu di Bekasi, Dipicu Tolak Pinjamkan Motor Tetangga
Pemuda aniaya ibu di Bekasi ditangkap polisi (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi mengungkap pemicu Moch Ichsan (22) tega menganiaya ibu kandung hingga terluka di kawasan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku kesal pada korban karena tak mau meminjamkan motor ke tetangga.

“Pelaku memukul korban dikarenakan korban tidak bisa menuruti kemauan pelaku yang meminta korban untuk meminjam motor kepada tetangga,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan, Minggu (22/6/2025).

Ia menjelaskan, pelaku meminta korban untuk meminjamkan motor milik tetangganya untuk main. Korban menolak karena merasa tak enak selalu meminjam motor, apalagi bukan untuk keperluan yang mendesak.

“Ibunya nggak enak pinjam motor tetangga melulu. Kemudian menyuruh pelaku pakai sepeda yang ada. Pelaku marah-marah kemudian memukuli korban,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement