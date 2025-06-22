Anak Durhaka! Ini Kronologi Pemuda Aniaya Ibu di Bekasi, Dipicu Tolak Pinjamkan Motor Tetangga

JAKARTA – Polisi mengungkap pemicu Moch Ichsan (22) tega menganiaya ibu kandung hingga terluka di kawasan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku kesal pada korban karena tak mau meminjamkan motor ke tetangga.

“Pelaku memukul korban dikarenakan korban tidak bisa menuruti kemauan pelaku yang meminta korban untuk meminjam motor kepada tetangga,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan, Minggu (22/6/2025).

Ia menjelaskan, pelaku meminta korban untuk meminjamkan motor milik tetangganya untuk main. Korban menolak karena merasa tak enak selalu meminjam motor, apalagi bukan untuk keperluan yang mendesak.

“Ibunya nggak enak pinjam motor tetangga melulu. Kemudian menyuruh pelaku pakai sepeda yang ada. Pelaku marah-marah kemudian memukuli korban,” tuturnya.