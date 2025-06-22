Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Kondisi Ibu Dianiaya Anak Gegara Tolak Pinjamkan Motor ke Tetangga di Bekasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |18:14 WIB
Begini Kondisi Ibu Dianiaya Anak Gegara Tolak Pinjamkan Motor ke Tetangga di Bekasi
Anak aniaya ibu di Bekasi (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA - Ibu berinisial MS (46) dianiaya anaknya, Moch Ichsan (22) di Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. MS mengalami luka di bagian kepala.

"Hasil pemeriksaan terdapat memar di bagian kepala korban dan di bagian pinggang korban," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan, Minggu (22/6/2025).

Menurutnya, korban tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Sementara penyebab pelaku memukuli korban lantaran kesal permintaannya tak dituruti.

"Pelaku memukul korban dikarenakan korban tidak bisa menuruti kemauan pelaku yang meminta korban untuk meminjam motor kepada tetangga, yang mana motor tersebut akan digunakan pelaku untuk bermain atau pergi keluar dari rumah," tuturnya.

Korban enggan meminjamkan motor untuk pelaku karena merasa tak enak pada tetangganya. Pelaku pun marah dan memukul korban beberapa kali pada bagian kepala hingga jatuh tersungkur di teras rumah. 

(Arief Setyadi )

      
