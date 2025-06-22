Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Ke-498 Jakarta, Pramono Minta Dukungan Warga Atasi Kemacetan hingga Air Bersih

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |20:28 WIB
Gubernur Jakarta Pramono Anung (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)
JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh warga bekerja sama menuntaskan permasalahan yang ada di kota megapolitan ini, seperti kemacetan. Ia berharap keberadaan TransJabodetabek mampu mengurangi kemacetan di Jakarta.

Hal itu disampaikan Pramono dalam Puncak HUT ke-498 Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025) malam. Pramono ingin Kota Jakarta dapat dijangkau dengan mudah oleh siapa pun.

“Dalam kesempatan ini, saya dan Bang Doel ingin mendapatkan support, dukungan dari Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian warga Jakarta untuk membangun Jakarta ini dengan baik,” kata Pramono.

“Kami berdua dan seluruh jajaran Balai Kota akan sungguh-sungguh membuat Jakarta lebih aman, lebih nyaman, lebih indah, dan mudah dijangkau dari mana-mana,” sambungnya.

Pramono kemudian menyinggung persoalan klasik yang dihadapi Jakarta, yakni kemacetan. Dengan adanya TransJabodetabek, ia berharap kemacetan di Jakarta akan berkurang.

 

