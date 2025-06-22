Pramono Janji Normalisasi Sungai Ciliwung Dimulai Bulan Depan

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan normalisasi Kali Ciliwung akan dimulai bulan depan. Hal ini dilakukan guna mengatasi banjir di Jakarta.

Pramono menyampaikan janji itu saat menghadiri Puncak HUT ke-498 Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025) malam.

“Persoalan banjir, mulai bulan depan kami sudah mengeluarkan penetapan lokasi untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung,” kata Pramono dalam sambutannya.

Pramono Anung juga berencana akan melakukan pengerukan selokan-selokan secara rutin untuk mengantisipasi banjir. Ia pun menuturkan butuh dukungan dari seluruh warga.

“Secara rutin, selokan-selokan, sungai-sungai mulai kita keruk kembali. Tetapi ini semua tidak ada artinya tanpa support, gotong royong, dukungan dari Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Sementara itu, Pramono menargetkan seluruh wilayah di Jakarta mendapatkan air bersih pada 2029. “Persoalan air bersih, mudah-mudahan di tahun 2029 seluruh warga Jakarta sudah bisa mendapatkan 100% air bersih. Dan kami akan bekerja sungguh-sungguh untuk itu,” katanya.

(Arief Setyadi )