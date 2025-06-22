Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Janji Normalisasi Sungai Ciliwung Dimulai Bulan Depan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |22:38 WIB
Pramono Janji Normalisasi Sungai Ciliwung Dimulai Bulan Depan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan normalisasi Kali Ciliwung akan dimulai bulan depan. Hal ini dilakukan guna mengatasi banjir di Jakarta.

Pramono menyampaikan janji itu saat menghadiri Puncak HUT ke-498 Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2025) malam.

“Persoalan banjir, mulai bulan depan kami sudah mengeluarkan penetapan lokasi untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung,” kata Pramono dalam sambutannya.

Pramono Anung juga berencana akan melakukan pengerukan selokan-selokan secara rutin untuk mengantisipasi banjir. Ia pun menuturkan butuh dukungan dari seluruh warga.

“Secara rutin, selokan-selokan, sungai-sungai mulai kita keruk kembali. Tetapi ini semua tidak ada artinya tanpa support, gotong royong, dukungan dari Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Sementara itu, Pramono menargetkan seluruh wilayah di Jakarta mendapatkan air bersih pada 2029. “Persoalan air bersih, mudah-mudahan di tahun 2029 seluruh warga Jakarta sudah bisa mendapatkan 100% air bersih. Dan kami akan bekerja sungguh-sungguh untuk itu,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188738/pramono_anung-xGi0_large.jpg
Pramono Serahkan Kunci Rusun Jagakarsa ke Warga Eks TPU Menteng Pulo II, Sewa Gratis 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188504/pramono_anung-YNof_large.jpg
Sidak ke Tanggul Pantai Muara Baru yang Sempat Bocor, Pramono: Perkuat untuk Menahan Banjir Rob!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187786/pramono_anung-pdj2_large.jpg
Tingkatkan Digitalisasi di Pasar, Pramono: Copet Bisa Turun Drastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187758/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0CTV_large.jpg
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187133/pemerintah-q0NC_large.jpg
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Dalam Pembahasan, Berapa Besarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187105/pramono_anung-KeyS_large.jpg
Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement