HOME NEWS NASIONAL

Retret di IPDN, Kepala Daerah Bebas Gunakan Handphone

Agi Ilman , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |03:01 WIB
Retret di IPDN, Kepala Daerah Bebas Gunakan Handphone
Wamendagri Bima Arya (Foto: Agi Ilman/Okezone)
A
A
A

SUMEDANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan tidak ada pembatasan penggunaan handphone (HP) bagi peserta Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

“Enggak, tidak (ada pembatasan penggunaan handphone),” kata Bima Arya, Minggu (22/6/2025).

Namun, kata Bima, penggunaan HP tetap harus disesuaikan dengan konteks kegiatan.  “Kecuali ketika perkuliahan, pembelajaran, ya pasti diminta untuk memberikan atensi. Tetapi di luar itu ya silakan, karena pasti membutuhkan untuk komunikasi juga,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah aturan ketat tetap diberlakukan dalam pelaksanaan retret yang diikuti 86 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah larangan membawa pendamping seperti ajudan, tim protokol, maupun staf dokumentasi pribadi.

“Dilarang didampingi oleh ajudan, protokol, dan dokumentasi,” tegas Bima.

 

