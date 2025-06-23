Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 23 Juni: Awal Mula Belanda Menjajah Nusantara

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |05:27 WIB
Peristiwa 23 Juni: Awal Mula Belanda Menjajah Nusantara
Peristiwa 23 Juni: Awal Mula Belanda Menjajah Nusantara/ist
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tersaji pada tanggal 23 Juni. Seperti Abdul Mufakir menjadi Sultan Banten hingga awal mula Belanda menjajah Nusantara

Okezone coba kembali merangkum beberapa momen menarik pada 23 Juni dilansir beragam sumber. Berikut ulasannya:

1596- Belanda datang ke Nusantara

Ekspedisi Belanda pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman datang Banten pada tahun 1596. Peristiwa ini menandai awal mula penjelajahan Belanda di Nusantara.

1596 - Abdul Mufakir menjadi Sultan Banten

Pasca mangkatnya Maulana Muhammad, Banten mengalami masa deklinasi ketika konflik dan perang saudara mewarnai keluarga kerajaan, khususnya selama masa perwalian Abul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir yang baru berusia lima bulan ketika ayahandanya wafat.

Puncak perang saudara bermuara pada peristiwa Pailir, dan setelahnya Banten mulai kembali menata diri. Dengan berakhirnya masa perwalian Sultan Muda pada bulan Januari 1624, maka Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Kadir diangkat sebagai Sultan Banten tanggal 23 juni 1596.

1972 - Hari lahir Zinedine Zidane

Zinedine Yazid Zidane lahir 23 Juni 1972 yang terkenal dan populer dengan panggilan Zizou adalah seorang mantan pemain sepakbola Prancis keturunan Aljazair. Posisinya adalah gelandang menyerang. Memulai karier sebagai pemain di klub AS Cannes, ia kemudian bermain di Bordeaux, Juventus dan terakhir Real Madrid.

Ia pensiun dari sepakbola klub pada tahun 2006 dan pensiun dari Tim nasional Prancis setelah Piala Dunia 2006. 

 

Halaman:
1 2
      
