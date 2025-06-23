Wamen Ferry Ajak Ponpes Bangun Ekosistem dengan Kopdes Merah Putih

JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta Pondok Pesantren (Ponpes) dapat berkolaborasi dan membangun ekosistem dengan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto.

Ferry juga mengapresiasi santri Ponpes Al Yasini di Pasuruan, Jawa Timur yang membuat Bank Sampah.

"Terima kasih atas pembuatan Bank Sampah inisiatif pondok pesantren yang didukung bantuan alat dari Kemenkop via LPDB, ujar Ferry, saat menghadiri Harlah ke-75 Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini, dalam keterangannya dikutip, Senin (23/6/2025).

Ferry menambahkan, para santri telah menyatakan kesiapan untuk bisa mengelola Koperasi Desa Merah Putih khususnya yang berada di wilayah Pasuruan.

“Ponpes Al Yasini bisa menjadi kakak asuh bagi Kopdes Merah Putih untuk bisa mengelola koperasi secara baik nantinya,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

"Koperasi pondok pesantren perlu dibangun ekosistem bersama Kopdes Merah Putih. Kekuatan koperasi pondok pesantren bisa seperti kekuatan Sarekat Dagang Islam pada masanya dulu," tutup Ferry.