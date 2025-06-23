Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Nasib 97 WNI di Iran Usai Serangan Pesawat Pembom Siluman B-2 AS

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |08:54 WIB
Begini Nasib 97 WNI di Iran Usai Serangan Pesawat Pembom Siluman B-2 AS
Pesawat Pembom Siluman B-2 AS/ist
A
A
A

JAKARTA -  Amerika Serikat (AS) ikut melancarkan serangan besar-besaran ke Iran. Bahkan, serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump dengan sasaran fasilitas nuklir Iran.

Militer AS melancarkan serangan dengan pesawat bomber siluman B-2 Spirit terhadap target strategis di Iran. Ketiga fasilitas nuklir Iran yang diserang adalah Natanz, Fordow, dan Isfahan.

Menanggapi serangan AS ke Iran, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan terus memantau perkembangan khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) yang harus dievakuasi.

"Kita terus asesmen situasi pasca serangan AS ke Iran," ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha dalam keterangannya, dikutip Senin (23/6/2025).

Sementara itu, Judha menegaskan sebanyak 97 WNI telah dievakuasi dari Iran Bahkan, para WNI sudah berada di Baku, Azerbaijan.

"Untuk evakuasi 97 WNI sudah aman di Baku. Kita terus monitor," kata Judha.

Judha menambahkan, pemulangan terhadap seluruh WNI ini akan dilakukan secara bertahap.

 

