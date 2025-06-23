Nadiem Makarim Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Laptop, Nih Penampakannya!

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mendatangi Kejagung RI guna memenuhi panggilan penyidik Jampidsus di kasus dugaan korupsi chromebook lingkungan Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Pantauan Okezone di lokasi, Senin (23/6/2025), Nadiem datang dengan membawa tas tote bag dan didampingi rombongan pengacaranya pada pukul 09.00 WIB. Pengacara Nadiem, Hotman Paris tidak terlihat bersamanya.

Nadiem datang mengenakan pakaian berwarna krem, dia datang dengan menaiki mobil berwarna hitam.

Ada dua buah mobil, satu dinaiki tim pengacaranya dan satu lagi dinaiki Nadiem bersama pengacaranya juga, yang mana mobil tersebut bernopol B 1509 ZZH dan B 1565 DZK.

Saat tiba di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI, Nadiem tak berkomentar apapun pada awak media, hanya tampak tersenyum saja.

Nadiem langsung masuk ke Gedung Jampidsus dan menyambangi meja tamu untuk memberitahu kedatangannya itu.