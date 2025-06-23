Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Makarim Bungkam Dicecar Wartawan soal Dugaan Korupsi Laptop Rp9,9 Triliun

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |09:43 WIB
Nadiem Makarim Bungkam Dicecar Wartawan soal Dugaan Korupsi Laptop Rp9,9 Triliun
Nadiem Makarim Bungkam Dicecar Wartawan soal Dugaan Korupsi Laptop Rp9,9 Triliun/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampidsus di terkait kasus dugaan korupsi chromebook di Kemendikbudristek, Senin (23/6/2025).

Nadiem memilih bungkam saat awak media mencecarnya soal dugaan korupsi pengadaan laptop sebesar Rp9,9 triliun tersebut.

Pantauan Okezone, Nadiem tiba di Kejagung RI pada sekira pukul 09.00 WIB. Dia datang bersama rombongan tim pengacaranya dengan menaiki dua buah mobil berwarna hitam.

Ada 4 orang pengacara yang mendampingi Nadiem memenuhi panggilan penyidik Jampidsus tersebut. Usai turun di Gedung Bundar Jampidsus, Nadiem bersama rombongan pengacaranya langsung masuk ke dalam gedung tersebut.

Awak media sempat memberondong pertanyaan pada Nadiem, khususnya berkaitan panggilannya tersebut. Namun, dia tak berkomentar sedikit pun dan hanya tersenyum saja pada awak media

Begitu juga dengan pengacaranya yang tak berbicara berkaitan kedatangan Nadiem tersebut. Saat datang, Nadiem tampak menenteng tote bag berwarna hitam di tangan kanannya.

Sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejagung RI memanggil Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi chromebook.

 

Halaman:
1 2
      
