AS Serang Iran, Presiden Prabowo Ambil Langkah Cepat Evakuasi WNI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat menyusul serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Iran. Pemerintah Indonesia menyiapkan rencana kontijensi dan evakuasi untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah yang terdampak ketegangan.



Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, yang menegaskan bahwa Presiden Prabowo memprioritaskan keselamatan seluruh WNI di wilayah konflik.

"Presiden Prabowo memprioritaskan perlindungan WNI di negara-negara Timur Tengah dan segera menyiapkan rencana kontijensi dan evakuasi," tegas Menko Polkam dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

Sebagai langkah awal, Menko Polkam mengatakan pemerintah telah memulai evakuasi tahap pertama terhadap WNI dari Iran. Sebanyak 29 WNI telah diberangkatkan dari Baku, Azerbaijan melalui tiga penerbangan komersial pada 23 Juni 2025 dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada Selasa, 24 Juni 2025, sore hari.

"Gelombang pertama WNI dari Iran berjumlah 29 orang disebar dalam 3 penerbangan komersial berangkat dari Baku, Azerbaijan tanggal 23 Juni 2025 dan tiba di Jakarta pada 24 Juni 2025 sore hari," ujarnya.

Pemerintah, kata Menko Polkam, terus memantau eskalasi situasi keamanan dan menyiapkan evakuasi lanjutan jika diperlukan. Seluruh perwakilan RI di kawasan diminta siaga penuh dan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri serta instansi terkait.

"Pemerintah juga terus mengantisipasi perkembangan situasi untuk evakuasi lanjutan," tegasnya.