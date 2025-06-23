Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Hangat Kapolri Silaturahmi ke Istri Jenderal Hoegeng yang Ulang Tahun Ke-100 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |12:48 WIB
Momen Hangat Kapolri Silaturahmi ke Istri Jenderal Hoegeng yang Ulang Tahun Ke-100 
Momen Hangat Kapolri Silaturahmi ke Istri Jenderal Hoegeng yang Ulang Tahun ke-100 (Foto: Isitmewa)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Meriyati Roeslani atau Mery Hoegeng yang merupakan Istri dari Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Momen pertemuan tersebut berlangsung hangat. 

Silaturahmi itu dilakukan dalam rangka ulang tahun ke-100 atau satu abad Meriyati Roeslani. Kapolri pun terlihat mencium tangan Ibu Mery dan disambut baik oleh seluruh keluarga besar Hoegeng. 

Cucu Jenderal Hoegeng, Rama Hoegeng mengungkapkan apresiasinya kepada Kapolri dan jajaran yang telah bersilaturahmi. 

"Alhamdulilah hari ini eyang kami, ibu kami, genap satu abad atau 100 tahun. Semua ini dapat tercapai berkat doa dari semua yang hadir pada hari ini," kata Rama, Senin (23/6/2025).

Sebelum ke kediaman, Kapolri beserta jajaran juga berziarah ke makam Kapolri ke-5 Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso di Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Giritama, Bogor, Jawa Barat. 

1 2
      
