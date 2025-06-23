Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Kapolri Cium Tangan Megawati Soekarnoputri di Ultah ke-100 Istri Hoegeng

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |13:22 WIB
Ketika Kapolri Cium Tangan Megawati Soekarnoputri di Ultah ke-100 Istri Hoegeng
Kapolri cium tangan Megawati (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Secara spontan, Kapolri langsung memberi salam hormat dan mencium tangan Megawati sebagai bentuk sopan santun terhadap orangtua. 

Momen tersebut berlangsung saat Kapolri bersilaturahmi ke kediaman Ibu Meriyati Roeslani atau Mery Hoegeng yang merupakan Istri dari Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso di daerah Depok, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

Kapolri lebih dahulu bersilaturahmi dalam momentum ulang tahun tahun 100 ke Istri Hoegeng tersebut. Tak lama, Sigit menunggu ke depan rumah untuk menyambut Megawati yang didampingi salah satunya oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.  

Pertemuan keduanya pun tampak hangat dan penuh kekeluargaan. Kapolri maupun Megawati tampak saling lempar senyum. Setelah itu, mereka langsung masuk ke dalam rumah Istri Hoegeng. 

Sebelumnya, Cucu Jenderal Hoegeng, Rama Hoegeng mengungkapkan apresiasinya kepada Kapolri dan jajaran yang telah bersilaturahmi. 

"Alhamdulilah hari ini eyang kami, ibu kami, genap satu abad atau 100 tahun. Semua ini dapat tercapai berkat doa dari semua yang hadir pada hari ini," kata Rama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190979/polri-DNlv_large.jpg
Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, PBHI: Harus Persetujuan Menteri PANRB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190041/kapolri-Xrlp_large.jpg
Kapolri Laporkan Penanganan Bencana Sumatera ke Presiden: 224 Ton Beras Dikirimkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190024/polri-K59Z_large.jpg
Pengamat Intelijen Sebut Perkap 10/2025 Tak Langgar Keputusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189412/polri-TtSy_large.jpg
Polri Luncurkan Layanan Pengaduan, Warga Bisa Lapor via WhatsApp!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188951/bencana_sumatera-sJIt_large.jpg
12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement