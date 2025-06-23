Ketika Kapolri Cium Tangan Megawati Soekarnoputri di Ultah ke-100 Istri Hoegeng

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Secara spontan, Kapolri langsung memberi salam hormat dan mencium tangan Megawati sebagai bentuk sopan santun terhadap orangtua.

Momen tersebut berlangsung saat Kapolri bersilaturahmi ke kediaman Ibu Meriyati Roeslani atau Mery Hoegeng yang merupakan Istri dari Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso di daerah Depok, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

Kapolri lebih dahulu bersilaturahmi dalam momentum ulang tahun tahun 100 ke Istri Hoegeng tersebut. Tak lama, Sigit menunggu ke depan rumah untuk menyambut Megawati yang didampingi salah satunya oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pertemuan keduanya pun tampak hangat dan penuh kekeluargaan. Kapolri maupun Megawati tampak saling lempar senyum. Setelah itu, mereka langsung masuk ke dalam rumah Istri Hoegeng.

Sebelumnya, Cucu Jenderal Hoegeng, Rama Hoegeng mengungkapkan apresiasinya kepada Kapolri dan jajaran yang telah bersilaturahmi.

"Alhamdulilah hari ini eyang kami, ibu kami, genap satu abad atau 100 tahun. Semua ini dapat tercapai berkat doa dari semua yang hadir pada hari ini," kata Rama.