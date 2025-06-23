Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Sashabila, Peserta Cantik dan Termuda Retret Gelombang Kedua di Kampus IPDN

Yanuar Baswata , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |14:45 WIB
Bupati Sashabila, Peserta Cantik dan Termuda Retret Gelombang Kedua di Kampus IPDN
Bupati Taliabu Sashabila Mus/Foto: Yanuar Baswata-Okezone
SUMEDANG - Sashabila Mus mencuri perhatian pada pelaksanaan retret Kepala Daerah Gelombang Kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor. Bupati Taliabu ini menjadi peserta termuda dan cantik.

"Alhamdulillah bukan suatu hal yang cukup sulit untuk kami. Kami diperlakukan dengan sangat baik. Kami tidak menerima treatment spesial tertentu," katanya saat ditemui di Gedung Balairung Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Senin (23/6/2025). 

Sashabila terlihat mengenakan seragam Komando Cadangan (Komcad). Kemudian rambut terikat rapih ke belakang dihiasi baret hijau. 

Diketahui, Sashabila Mus adalah Bupati Pulau Taliabu yang dilantik pada 26 Mei 2025, bersama dengan wakilnya, La Ode Yasir. 

Ia merupakan anak dari tokoh politik Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus dan Hj. Nurlaila Muhammad. Bupati Taliabu itu lahir pada 26 Mei 1992. 

Terkait aktivitas baru yang harus menyesuaikan dengan kebiasaan para Praja IPDN, dinilai tak terlalu memberatkannya sebagai peserta retret gelombang kedua ini.

      
