Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bima Arya: 43 Pulau Masih Bersengketa, Terbanyak di Jatim dan Kepri

Agi Ilman , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |14:57 WIB
Bima Arya: 43 Pulau Masih Bersengketa, Terbanyak di Jatim dan Kepri
Wakil Wamendagri Bima Arya saat ditemui di Kampus IPDN/Foto: Agi Ilman-Okezone
A
A
A

SUMEDANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan terdapat 43 pulau di Indonesia yang masih berada dalam status sengketa. Dari jumlah tersebut, 21 sengketa terjadi di dalam wilayah provinsi dan 22 lainnya antarprovinsi.

“Paling banyak sengketa dalam provinsi itu ada di Jawa Timur (Jatim). Sedangkan antarprovinsi paling banyak di Kepulauan Riau (Kepri),” ujar Bima saat ditemui di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Senin (23/6/2025).

Pola sengketa pulau yang terjadi relatif serupa, seperti yang pernah terjadi antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Permasalahan sering kali muncul akibat perbedaan pencatatan titik koordinat, kekeliruan penamaan wilayah, atau tumpang tindih klaim berdasarkan bukti historis.

“Satu pihak sudah mendaftarkan titik koordinat, pihak lain belum. Kadang ada kesalahan koordinat dan penamaan, tapi disertai klaim historis. Ini membuat penyelesaiannya cukup panjang,” jelasnya.

Selama proses penyelesaian belum tuntas, wilayah pulau yang disengketakan tetap masuk dalam cakupan administratif provinsi tertentu hingga ada ketetapan hukum yang sah.

Di sisi lain, Bima juga menyoroti isu jual beli pulau yang kembali mencuat usai munculnya beberapa pulau di Anambas, Kepulauan Riau, di situs jual beli pulau internasional. Ia menegaskan, tidak ada satu pun pulau di Indonesia yang dapat dimiliki sepenuhnya oleh individu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150919/pdip-NB3y_large.jpg
Soal Pulau Enggano, PDIP: Kehadiran Negara Harus Bisa Dirasakan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/519/3149910/tomsi-ZS0r_large.jpg
Kemendagri Segera Putuskan Kepemilikan 16 Pulau Bersengketa Trenggalek-Tulungagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149662/rieke-wZXr_large.jpg
Darurat Enggano, Rieke Soroti Krisis Pulau Terluar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148452/dpr-AI2C_large.jpg
DPR Minta Kemendagri Petik Pelajaran dari Polemik 4 Pulau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148277/komisi_ii-9HOC_large.jpg
Berkaca Sengketa 4 Pulau, Komisi II DPR Siap Bahas Batas Wilayah dan Masuk dalam UU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148223/dpr_ri-WNaQ_large.jpg
Kepmendagri yang Tetapkan 4 Pulau Milik Aceh Tahun 92 Ditemukan di Gudang Kelapa Dua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement