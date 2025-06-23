Megawati Terharu Kenang Kebersamaannya Bareng Meriyati Roeslani, Istri Jenderal Hoegeng

DEPOK - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri perayaan ulang tahun ke-100 istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani. Megawati juga menjadi tamu spesial lantaran mendapat potongan kue ulang tahun pertama langsung dari Meriyati Hoegeng.

Meriyati tampak menyebut nama Megawati ketika sang cucu, Krisnadi Ramajaya Hoegeng menanyakan potongan kue ulang tahun ini akan diberikan tamu spesial siapa. Acara ulang tahun digelar di kediaman keluarga Jenderal Hoegeng di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

Mendengar itu, Megawati yang mengenakan batik coklat bercorak biru langsung berdiri di sisi kanan Meriyati. Istri Hoegeng itu pun memberi potongan kue ulang tahun kepada Megawati.

Putri proklamator Bung Karno ini tersenyum dan langsung menyuapi sepotong kue ke Meriyati. Keluarga besar dan tamu undangan pun menyaksikan momen hangat tersebut. Mereka bertepuk tangan sambil melempar senyum ke arah Megawati dan Meriyati.

Tak hanya potongan kue, Megawati juga mendapat potongan tumpeng pertama dari Meriyani Hoegeng dalam momen acara tersebut. Megawati pun tampak terharu mendapat kehormatan tersebut.

Dalam momen acara itu, sang cucu Krisnadi Ramajaya Hoegeng atau akrab disapa Rama meluncurkan sebuah buku spesial khusus untuk sang nenek, Meriyati Hoegeng.