HOME NEWS NASIONAL

Wamendagri Klaim Anggaran Retret Gelombang II Kurang dari Rp500 Juta 

Yanuar Baswata , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |17:18 WIB
Wamendagri Klaim Anggaran Retret Gelombang II Kurang dari Rp500 Juta 
Wamendagri Klaim Anggaran Retret Gelombang II Kurang dari Rp500 Juta (Foto : Okezone)
A
A
A

SUMEDANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengklaim kegiatan Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tak memakan biaya besar. 

"Kalau soal efisiensi, ya kami pastikan bahwa semua anggaran itu dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan, kami kembalikan lagi kepada target-targetnya," katanya, Senin (23/6/2025). 

Bima menerangkan, anggaran untuk kegiatan Retret Gelombang Kedua ini jauh lebih hemat, dibandingkan dengan retret yang pertama saat digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Soal angka, kata Bima, kurang dari Rp500 juta untuk rangkaian kegiatan dalam lima hari, terhitung sejak Minggu 22 Juni hingga Kamis 26 Juni 2025. 

"Seperti retret hari ini, kan menghemat sekali, ya tidak sampai Rp500 jutaan, kira-kira begitu. Jadi angkanya jauh di bawah yang kemarin karena aset dari Kemendagri dan banyak penghematan di sini," lanjutnya. 

Mantan Walikota Depok itu juga menuturkan, banyak faktor yang menjadi alasan, terkait anggaran retret kali ini bisa lebih hemat. Salah satu yang menjadi alasannya adalah pemilihan lokasi di kampus milik Kementerian Dalam Negeri ini. 

Kemudian, jumlah peserta yang lebih sedikit dan ketidakhadiran Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.

 

Halaman:
1 2
      
