Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Bakal Umumkan Hasil Penyelidikan Tambang Nikel di Raja Ampat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |18:27 WIB
Polri Bakal Umumkan Hasil Penyelidikan Tambang Nikel di Raja Ampat
Polri (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Polri masih mendalami kasus dugaan pelanggaran terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Hasil dari penyelidikan ini akan diumumkan ke publik dalam waktu dekat.

“Konfirmasi sudah. Kemarin disampaikan oleh Direktur Tipidter, kemudian banyak pihak juga menyampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama nanti informasi akan terkumpul dari hasil penyelidikannya, sehingga nanti bisa disampaikan secara jelas dan gamblang kepada masyarakat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Senin (23/6/2025).

Namun, Sandi tidak merinci lebih lanjut perkembangan penyelidikan yang dilakukan bersama pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Ia menambahkan, saat ini tim penyidik dari Dittipidter Bareskrim Polri tengah melakukan pendalaman, termasuk menyangkut potensi kerusakan lingkungan.

“(Soal kerusakan lingkungan) Itu nanti bagian yang akan kita jelaskan kalau sudah ada bagian informasi secara utuhnya,” jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181161/bareskrim_polri-6bos_large.jpg
Bareskrim Bongkar 36 Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164578/rudy_ong-huaA_large.jpg
Rudy Ong Tiba di KPK, Tutupi Wajah hingga Merangkak Memasuki Gedung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164316/kejagung-KTwn_large.jpg
Persoalan Tambang Ilegal Disorot Prabowo, Kejagung Diminta Segera Bertindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/519/3156079/tambang-2ZDT_large.jpg
Bareskrim Bongkar Praktik Penambangan Ilegal di IKN, Kerugian Negara Ditaksir Rp5,7 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/337/3147379/dpd_minta_polri_ungkap_dalang_di_balik_demo_pasca_pencabutan_4_izin_tambang_raja_ampat-CAJD_large.jpg
DPD Minta Polri Ungkap Dalang di Balik Demo Pasca Pencabutan 4 Izin Tambang Raja Ampat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147064/pbnu-Vb1z_large.jpg
Terima Dana Perusahaan Tambang di Raja Ampat, PBNU: Tudingan yang Sangat Keji!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement