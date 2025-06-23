Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mayjen TNI Edwin Jabat Danpaspampres, Jenderal Agus: Saya Yakin Responsif dan Adaptif

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |19:09 WIB
Mayjen TNI Edwin Jabat Danpaspampres, Jenderal Agus: Saya Yakin Responsif dan Adaptif
Sertijab Danpaspampres dan Dankoopssus (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA – Mayjen TNI Achiruddin menyerahkan tongkat komando sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) kepada Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha. Upacara sertijab dipimpin Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Selain itu, upacara sertijab juga dilakukan untuk Komandan Komando Operasi Khusus (Dankoopssus) TNI. Acara tersebut dilaksanakan di Selasar Gedung Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/6/2025).

Kasum TNI menyampaikan pesan Panglima TNI soal keyakinannya terhadap para pejabat baru yang bakal mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis.

“Saya yakin para pejabat baru akan mampu mewujudkan TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif, untuk merespons dan menjawab tantangan tugas TNI yang semakin kompleks,” bunyi pesan Panglima TNI.

Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Mayjen TNI Achiruddin dan Mayjen TNI Hendy Antariksa selama masa jabatannya. Ucapan selamat turut disampaikan kepada Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha dan Brigjen TNI Yudha Airlangga atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban tugas baru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171950/polri-CobL_large.jpg
Soal Tim Reformasi Polri, Pakar Hukum: Langkah Negara Perbaiki Kinerja Institusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/337/3171561/kapolri-WZUS_large.jpg
Breaking News! Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Kalemdiklat Jadi Ketua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171125/kakorlantas-Vhwd_large.jpg
Hari Keselamatan Lalu Lintas, Kakorlantas Ingatkan Angka Kecelakaan Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169801/demonstrasi-sk9H_large.jpg
Kompolnas: Reformasi Kepolisian Harus Bongkar Budaya Represif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169763/ferry_irwandi-Lq1p_large.jpg
Dikontak Jenderal Bintang 1, Ferry Irwandi: TNI Minta Maaf, Urusan Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168225/demo-c5hX_large.jpg
Blak-blakkan, TNI Bicara soal Darurat Militer: Tak Ada Niat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement