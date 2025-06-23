Mayjen TNI Edwin Jabat Danpaspampres, Jenderal Agus: Saya Yakin Responsif dan Adaptif

JAKARTA – Mayjen TNI Achiruddin menyerahkan tongkat komando sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) kepada Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha. Upacara sertijab dipimpin Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Selain itu, upacara sertijab juga dilakukan untuk Komandan Komando Operasi Khusus (Dankoopssus) TNI. Acara tersebut dilaksanakan di Selasar Gedung Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/6/2025).

Kasum TNI menyampaikan pesan Panglima TNI soal keyakinannya terhadap para pejabat baru yang bakal mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis.

“Saya yakin para pejabat baru akan mampu mewujudkan TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif, untuk merespons dan menjawab tantangan tugas TNI yang semakin kompleks,” bunyi pesan Panglima TNI.

Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Mayjen TNI Achiruddin dan Mayjen TNI Hendy Antariksa selama masa jabatannya. Ucapan selamat turut disampaikan kepada Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha dan Brigjen TNI Yudha Airlangga atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban tugas baru.