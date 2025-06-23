Kecam Serangan AS ke Iran, GREAT Institute Desak RI Dorong Jalur Diplomasi Global

JAKARTA — Lembaga riset politik dan ekonomi GREAT Institute mengecam keras serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran pada 21 Juni 2025 waktu setempat. Tindakan AS melanggar kedaulatan Iran dan berpotensi melanggar Piagam PBB.

“Serangan udara yang diberi sandi Midnight Hammer, yang menghantam fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, menggunakan bom bunker-buster dan rudal Tomahawk, merupakan tindakan militer sepihak yang melanggar kedaulatan Iran dan berpotensi melanggar Piagam PBB,” ujar Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Syahganda Nainggolan lewat keterangan pers, Jakarta, Senin (23/6/2025).

Syahganda mengatakan, Gedung Putih sebelumnya menyatakan serangan ini dilakukan untuk menghentikan program nuklir Iran dan mendorong perdamaian. Namun, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyatakan kekhawatiran mendalam atas tindakan tersebut. Guterres menyebut situasi ini sebagai “gravely alarmed” dan menyerukan segera dilakukan de-eskalasi.

GREAT Institute mencatat serangan ini dilakukan tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB, dan tidak jelas apakah ada ancaman langsung yang sah terhadap AS yang dapat digunakan sebagai dasar pembenaran dalam kerangka self-defense.

“Amerika tampaknya bertindak secara unilateral, bukan sebagai respons proporsional terhadap serangan bersenjata yang diakui hukum internasional,” ujarnya.

Ia pun menyerukan ke pemerintah sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dan penegak hukum internasional, agar mengecam tegas pelanggaran kedaulatan Iran, sesuai dengan prinsip non-intervensi yang dijunjung tinggi dalam Piagam PBB dan Konstitusi RI.