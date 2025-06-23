Prabowo Panggil 12 Menteri ke Hambalang, Ada Apa?

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

Pantauan Okezone di sekitar Garuda Yaksa, kediaman pribadi Prabowo, tampak sejumlah mobil berpelat dinas RI maupun kementerian yang lalu lalang.

Mobil milik Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dengan pelat dinas Kemenko Polhukam keluar dari Garuda Yaksa. Terlihat juga mobil berpelat dinas RI 19 milik Menteri Keuangan Sri Mulyani yang keluar meninggalkan Garuda Yaksa.

Sementara itu, tampak mobil berpelat RI 27 milik Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang menuju masuk ke Garuda Yaksa. Tak berselang lama, mobil berpelat dinas RI 28 milik Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menuju masuk ke kediaman pribadi Prabowo.