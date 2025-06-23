Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Gelar Ratas 4 Kali Berturut-turut di Hambalang, Ini yang Dibahas

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |19:57 WIB
Prabowo Gelar Ratas 4 Kali Berturut-turut di Hambalang, Ini yang Dibahas
Presiden Prabowo Subianto saat menggelar rapat terbatas (ratas) di Hambalang/Foto: sekretariat kabinet
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) empat kali berturut-turut di kediaman pribadinya, Hambalang. Apa saja persoalan yang dibahas Presiden dengan kabinetnya?

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan isi pembahasan dalam pertemuan tersebut mengenai dampak gejolak global terhadap Indonesia. 

Presiden Prabowo juga memimpin ratas mengenai perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat dan pembentukan Koperasi Merah Putih. "Masing-masing membahas dampak gejolak kondisi global terhadap Indonesia, pembangunan sekolah unggulan, perkembangan sekolah rakyat, dan pembentukan Koperasi Merah Putih," paparnya, Senin (23/6/2025).

Selain itu, Teddy juga memberikan informasi rapat terbatas yang diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lewat akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Foto tersebut memperlihatkan suasana rapat antara Prabowo dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Garuda Yaksa. 

Halaman:
1 2
      
