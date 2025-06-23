Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bule Cantik Asal Brasil Jatuh di Jurang Gunung Rinjani, Proses Evakuasi Berlangsung Dramatis

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |20:25 WIB
Bule Cantik Asal Brasil Jatuh di Jurang Gunung Rinjani, Proses Evakuasi Berlangsung Dramatis
Evakuasi Bule Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani
A
A
A

JAKARTA  -  Seorang pendaki wanita asal Brasil bernama Juliana Marins (27), jatuh ke jurang saat mendaki Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu, 21 Juni 2025. Saat ini korban diduga masih hidup.

Juliana dilaporkan terjatuh ke arah Danau Segara Anak dengan perkiraan kedalaman 150-200 meter, tepatnya di titik Cemara Nunggal yang merupakan jalur menuju puncak Rinjani.

Wanita cantik ini melakukan pendakian melalui pintu Sembalun pada tanggal 20 Juni 2025 bersama dengan 12 orang lainnya.

Dirjen KSDAE Kemenhut ,Satyawan Pudyatmoko, telah berkoordinasi dengan Basarnas, Kapolda NTB hingga Gubernur NTB untuk memastikan proses evakuasi berjalan dengan baik. Hal ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam melakukan evakuasi.

"Sesuai dengan arahan Pak Menteri Raja Juli Antoni, kami serius dalam menangani berbagai kecelakaan yang terjadi dalam pendakian, termasuk kecelakaan yang menimpa WNA Brasil di Gunung Rinjani,” kata Satyawan, Senin (23/6/2025).

"Bahkan Pak Menteri sendiri langsung berkordinasi dengan Kepala Basarnas, Kapolda dan Gubernur NTB untuk memastikan keselamatan proses rescue,” sambungnya.

Dijelaskannya, proses evakuasi sendiri disebut masih terus berlangsung dengan melibatkan banyak pihak diantaranya Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), TNI, Polri, BPBD, Damkar, hingga relawan.

Proses evakuasi berlangsung dramatis, karena mengalami kendala kondisi cuaca yang berkabut dan medan yang sulit.

 

Halaman:
1 2
      
