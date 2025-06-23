Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Ustadz Khalid Basalamah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ustadz Khalid Basalamah pada hari ini, Senin 23 Juni 2025. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji.

"Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (23/6/2025).

KPK juga meminta pihak-pihak lain kooperatif dan menyampaikan informasi terkait perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah. Ia menyebut, Ustadz Khalid dicecar penyidik terkait korupsi kuota haji.

"Ya didalami terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan pengelolaan ibadah haji begitu," ujarnya.

Dalam perkara ini, Budi menyatakan, kasus tersebut belum naik di tahap penyidikan. Meski begitu, pihaknya tetap berkomitmen untuk menelusuri dugaan korupsi tersebut. Baca Juga: KPK Disebut Bakal Segera Umumkan Tersangka Penerimaan Gratifikasi di MPR

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Share https://news.okezone.com/read/2025/06/23/337/3149728/usut-korupsi-kuota-haji-kpk-periksa-ustadz-khalid-basalamah Share on mail Link successfully copied

Telusuri berita news lainnya