Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh 4 Pulau Dijual, DPR: Pemerintah Harus Tegas soal Kedaulatan Bangsa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |20:39 WIB
Heboh 4 Pulau Dijual, DPR: Pemerintah Harus Tegas soal Kedaulatan Bangsa
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan (Foto: dpr.go.id)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengecam keras beredarnya informasi empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Riau yang ditawarkan di situs properti internasional. Ia meminta pemerintah turun tangan dengan menelusuri dan menindak pelaku.

“Ini persoalan serius. Bagaimana mungkin pulau-pulau di kawasan konservasi laut bisa ditawarkan ke investor asing secara terang-terangan? Ini menunjukkan tata kelola kita rapuh, dan aparat negara lalai menjaga kedaulatan ekologisnya sendiri,” kata Daniel, Senin (23/6/2026).

Empat pulau di Anambas yang ditawarkan di situs jual beli internasional tersebut adalah Pulau Rintan, Mala, Tokongsendok, dan Nakob dengan embel-embel eco-resort, akses transportasi, dan status ‘siap disewakan jangka panjang’.

Daniel menegaskan, keempat pulau yang dimaksud berada di dalam zona konservasi laut, yang artinya segala bentuk aktivitas ekonomi harus tunduk pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan ekosistem.

Tak hanya itu, Daniel menilai komersialisasi wilayah ini dalam format ‘eco-resort mewah’ justru berpotensi merusak daya dukung lingkungan jika tidak dikendalikan secara ketat dan transparan.

“Jangan bungkus perampasan ruang hidup dengan istilah ramah lingkungan. Kalau prosesnya ilegal, kalau masyarakat lokal tersingkir, dan kalau ekosistem rusak, maka tidak ada yang ‘eco’ dari resort semacam itu,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150556/guru_besar_hukum_agraria_pulau_tidak_boleh_dijual_karena_bagian_dari_sumber_daya_alam-zTB2_large.jpg
Guru Besar Hukum Agraria: Pulau Tidak Boleh Dijual Karena Bagian dari Sumber Daya Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3150010/dpr-lIAj_large.jpg
Ketua DPR Minta Tata Ulang Administrasi Semua Pulau di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149527/bima-ZdbL_large.jpg
Bima Arya: Pulau Tidak Boleh Dimiliki Secara Penuh oleh Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/340/3148832/pulau-Cqd8_large.jpg
Heboh, Dua Pulau di Anambas Riau Dijual di Situs Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/15/340/2362463/geger-3-pulau-anambas-kepri-dijual-situs-online-luar-negeri-begini-faktanya-9SGa5aBhOb.jpg
Geger 3 Pulau Anambas Kepri Dijual Situs Online Luar Negeri, Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/03/609/2355934/gubernur-sulsel-tegaskan-pulau-lantigiang-tidak-dijual-1uojd1llfu.jpg
Gubernur Sulsel Tegaskan Pulau Lantigiang Tidak Dijual
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement