Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Diperiksa 12 Jam, Nadiem Makarim Selesai Dicecar Kejagung soal Korupsi Laptop

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |21:25 WIB
Breaking News! Diperiksa 12 Jam, Nadiem Makarim Selesai Dicecar Kejagung soal Korupsi Laptop
Nadiem Makarim keluar dari Kejagung (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan di Kejagung RI pada Senin (23/6/2025). Setelah 12 jam, Nadiem akhirnya selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Nadiem keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI sekitar pukul 21.00 WIB ditemani tim pengacaranya. Usai memberikan pernyataan pada awak media, Nadiem langsung pergi menuju mobil dan meninggalkan Korps Adhyaksa.

Nadiem hanya menyampaikan ucapan terima kasihnya saja kepada awak media. Sebelumnya, ia tiba di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar menyebutkan, penyidik hendak menggali soal fungsi pengawasan Nadiem dan pengetahuannya atas pelaksanaan pengadaan laptop tersebut. Sebab, dalam kurun waktu kasus yang disidik Kejagung itu, Nadiem menjabat sebagai menteri.

"Yang bersangkutan kita tahu menjabat menteri dalam kurun waktu itu. Tentu sangat berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukannya terhadap jalannya pelaksanaan dari pengadaan Chromebook ini," ujarnya, Jumat, 20 Juni 2025 lalu.

"Itu nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini. Tentu kita melihat apakah ada peran yang bersangkutan terkait dengan proses pelaksanaan dari pengadaan," imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190633/nadiem_makarim-sa3V_large.jpg
Jaksa Ungkap Aliran Uang Rp809 Miliar ke Nadiem di Kasus Chromebook, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190242/korupsi-eRI3_large.jpg
3 Terdakwa Korupsi Chromebook Didakwa Rugikan Negara Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190030/korupsi_chromebook-1obG_large.jpg
Nadiem Segera Disidang, Peradilan Harus Independen dari Pro dan Kontra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189348/nadiem_makarim-kUCw_large.jpg
Nadiem Makarim Siap Jalani Sidang Perdana Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189338/nadiem_makarim-fuFb_large.jpg
Jelang Diadili, Nadiem Makarim Sakit Kembali Dibantarkan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189009/nadiem_makarim-fb3P_large.jpg
Nadiem Segera Diadili di Kasus Chromebook, Pakar Hukum: Serahkan Pembuktiannya di Pengadilan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement