Breaking News! Diperiksa 12 Jam, Nadiem Makarim Selesai Dicecar Kejagung soal Korupsi Laptop

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan di Kejagung RI pada Senin (23/6/2025). Setelah 12 jam, Nadiem akhirnya selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Nadiem keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI sekitar pukul 21.00 WIB ditemani tim pengacaranya. Usai memberikan pernyataan pada awak media, Nadiem langsung pergi menuju mobil dan meninggalkan Korps Adhyaksa.

Nadiem hanya menyampaikan ucapan terima kasihnya saja kepada awak media. Sebelumnya, ia tiba di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar menyebutkan, penyidik hendak menggali soal fungsi pengawasan Nadiem dan pengetahuannya atas pelaksanaan pengadaan laptop tersebut. Sebab, dalam kurun waktu kasus yang disidik Kejagung itu, Nadiem menjabat sebagai menteri.

"Yang bersangkutan kita tahu menjabat menteri dalam kurun waktu itu. Tentu sangat berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukannya terhadap jalannya pelaksanaan dari pengadaan Chromebook ini," ujarnya, Jumat, 20 Juni 2025 lalu.

"Itu nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini. Tentu kita melihat apakah ada peran yang bersangkutan terkait dengan proses pelaksanaan dari pengadaan," imbuhnya.

(Arief Setyadi )