HOME NEWS NASIONAL

Usai Diperiksa Kejagung, Nadiem Makarim: Saya Akan Kooperatif soal Kasus Laptop Chromebook

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |21:36 WIB
Usai Diperiksa Kejagung, Nadiem Makarim: Saya Akan Kooperatif soal Kasus Laptop Chromebook
Nadiem Makarim usai diperiksa Kejagung (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selesai menjalani pemeriksaan di Kejagung RI pada Senin (23/6/2025) terkait kasus dugaan korupsi Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022. Usai diperiksa, Nadiem membacakan catatan yang salah satu poinnya menyatakan akan bersikap kooperatif dalam pengusutan kasus tersebut.

"Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu," ujar Nadiem usai diperiksa di Kejagung, Jakarta.

Nadiem membacakan catatan yang telah dipersiapkan di depan media massa. Dalam beberapa poin catatan itu, Nadiem menyebutkan bahwa dengan selesainya pemeriksaan sebagai saksi, ia baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum.

 

