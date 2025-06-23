Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sikapi Perang Iran-Israel, Golkar Usul Pemerintah Pakai Soft Diplomacy

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |21:40 WIB
Sikapi Perang Iran-Israel, Golkar Usul Pemerintah Pakai Soft Diplomacy
Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin (Foto: Dok)
JAKARTA - Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin mengusulkan agar Indonesia menggunakan diplomasi lunak atau soft diplomacy dalam menyikapi konflik Iran-Israel dan Amerika Serikat.

Ia mengaku usulnya telah disampaikan ke pimpinan partainya, Bahlil Lahadalia. Bahkan, kata Ngabalin, usul itu telah disampaikan Bahlil ke Presiden Prabowo Subianto.

“Kami telah menyampaikan kepada Ketua Umum Bapak Bahlil, karena itu saran Partai Golkar dan telah disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang soft diplomacy,” kata Ngabalin, Senin (23/6/2025).

Menurutnya, strategi soft diplomacy menjadi pendekatan utama yang diusulkan Golkar dalam menyikapi konflik internasional dan telah menjadi perhatian Presiden Prabowo.

"Belum ada negara di dunia punya strategi seperti itu. Itu sebabnya langkah-langkah yang dilakukan dari usulan Partai Golkar dan menjadi pikiran-pikiran brilian cemerlang dari Bapak Presiden Prabowo adalah melakukan soft diplomacy. Menyelesaikan perkara ini dengan satu dialog. Satu diplomasi-diplomasi tanpa senjata, tanpa nuklir," ujarnya.

 

