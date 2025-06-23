Seskab: Presiden Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang Bahas Kondisi Global

Presiden Prabowo Subianto panggil menteri ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Foto: Ist)

BOGOR – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memanggil para menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). Mereka dipanggil untuk membahas kondisi global.

"Hari ini, di kediaman pribadinya di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto menggelar sebanyak empat rapat terbatas berturut-turut," kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Teddy mengungkapkan dalam pertemuan itu dibahas dampak gejolak global terhadap Indonesia. Selain itu, Prabowo juga memimpin Ratas mengenai perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat dan pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Masing-masing membahas dampak gejolak kondisi global terhadap Indonesia, pembangunan sekolah unggulan, perkembangan Sekolah Rakyat, dan pembentukan Koperasi Merah Putih," paparnya.

Teddy juga memberikan informasi rapat terbatas yang diikuti sejumlah menteri Kabinet Merah Putih lewat akun Instagram @sekretariat.kabinet. Foto tersebut memperlihatkan suasana rapat antara Prabowo dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Garuda Yaksa.

"Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, beserta para menteri dan pejabat di bawah koordinasi Menko Polhukam, di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 23 Juni 2025," tulis @sekretariat.kabinet.