Diperiksa Kejagung, Nadiem Makarim Dicecar 31 Pertanyaan Terkait Korupsi Laptop

JAKARTA – Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selesai menjalani pemeriksaan di Kejagung RI pada Senin 23 Juni 2025 terkait kasus dugaan korupsi laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022. Nadiem dicecar 31 pertanyaan oleh penyidik.

"Yang bersangkutan hadir tepat pukul 09.00 WIB dan selesai diperiksa pada pukul 21.00 WIB dengan 31 pertanyaan pokok, yang barangkali dalam pertanyaan itu juga ada pertanyaan lanjutan dan penegasan," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar, Senin (23/6/2025).

Menurutnya, 31 pertanyaan tersebut di antaranya berupa penegasan berkaitan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang tengah diselidiki Kejagung. Substansi pemeriksaan terhadap Nadiem dilakukan karena dia kala itu menjabat sebagai menteri.

"Substansinya, posisi yang bersangkutan pada waktu itu sebagai menteri. Oleh karenanya, bagaimana pengetahuannya dalam kapasitasnya sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran Rp9,9 triliun ini dalam proyek pengadaan Chromebook ini," tuturnya.

Nadiem diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi selama 12 jam. Ia tiba di Kejagung pada Senin pagi pukul 09.00 WIB dan keluar dari gedung tersebut pada pukul 21.00 WIB.

(Arief Setyadi )