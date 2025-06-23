Gempa Dangkal Guncang Luwu Timur Sulsel Malam Ini, Kedalaman 10 Km

JAKARTA – Gempa berkekuatan magnitudo M3,1 mengguncang wilayah barat laut Luwu Timur, Sulawesi Selatan, malam ini, Senin, 23 Juni 2025. Gempa terjadi di kedalaman 10 kilometer.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 23.13 WIB. “Mag: 3.1, 23-Jun-2025 23:12:31 WIB, Lok: 2.24 LS, 121.08 BT (39 km Barat Laut Luwu Timur),” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dilihat Okezone.

Titik gempa berada di 39 kilometer barat laut Luwu Timur. Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban akibat gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujarnya.

(Arief Setyadi )