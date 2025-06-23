Ini Tampang Anak Aniaya Ibu di Bekasi Gegara Tolak Pinjam Motor ke Tetangga

Tampang anak aniaya ibu di Bekasi (Foto: Dok Polisi)

BEKASI – Polisi menangkap Moch Ichsan (22) di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, karena menganiaya ibunya hingga tersungkur. Begini tampang pelaku usai ditangkap polisi.

Dari foto yang diterima pada Minggu (22/6/2025), pemuda tersebut tampak mengenakan kemeja berwarna hitam. Pelaku hanya tertunduk lesu usai ditangkap polisi.

"Pelaku sudah kita tangkap dan kita lakukan penahanan,” kata Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, Minggu.

Ia pun terancam hukuman lima tahun penjara. “Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” ujarnya.