Kronologi Anak Durhaka di Bekasi Pukuli Ibu Kandung karena Tolak Pinjam Motor ke Tetangga

BEKASI - Seorang ibu dianiaya oleh anak kandungnya sendiri bernama Moch Ichsan (22) di Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyebut, sang ibu mengalami luka memar di bagian kepala usai dianiaya.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi mengungkapkan kronologi kejadian tersebut.

“Hasil pemeriksaan, terdapat memar di bagian kepala korban dan di bagian pinggang korban,” ujar Kompol Binsar Hatorangan Sianturi dikutip Senin (23/6/2025).

Polisi pun mengungkap pemicu sang anak tega menganiaya ibunya itu. Korban dipukuli lantaran menolak permintaan pelaku meminjam motor kepada tetangganya.

“Pelaku memukul korban dikarenakan korban tidak bisa menuruti kemauan pelaku yang meminta korban untuk meminjam motor kepada tetangga,” ujar dia.