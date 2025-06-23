Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awas! Banjir Rob Terjang Jakarta hingga 29 Juni

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |06:24 WIB
Awas! Banjir Rob Terjang Jakarta hingga 29 Juni
Awas! Banjir Rob Terjang Jakarta hingga 29 Juni
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir Ibu Kota dari tanggal 21-29 Juni 2025. Salah satu wilayah yang diterjang banjir rob adalah Ancol, Jakarta Utara.

“Waspada banjir pesisir Provinsi DKI Jakarta durasi 21-29 Juni 2025,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram @bpbddkijakarta dilihat Senin (23/6/2025).

BPBD menyebutkan, peringatan itu diterbitkan seiring adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Perigee dan Bulan Baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

“Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok dan Kepulauan Seribu,” demikian isi keterangan BPBD Jakarta.

Lebih jauh, BPBD DKI menjelaskan, bahwa puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18.00-01.00 WIB.

“Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/340/3191798//polisi_dan_warga_bersihkan_lumpuh_di_gayo_lues-4st7_large.jpg
Usai Banjir, Polisi dan Warga Bersihkan Lumpur hingga Antisipasi Bencana Susulan di Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191752//bencana_sumatera-9Ghy_large.jpg
BNPB Ungkap Status 12 Wilayah Terdampak Banjir Sumatera Berubah Jadi Transisi Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191691//bencana-E92U_large.jpg
Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.129 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191627//danone-ks9Q_large.jpg
Distribusi Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Dipercepat, Fokus ke Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191552//presiden_petisi_ahli_pitra_romadoni-bDOZ_large.jpg
Pitra Romadoni Nilai Pemda Masih Mampu Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191518//bencana-uWOt_large.jpeg
PKB: Gotong Royong Kunci Penanganan Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement