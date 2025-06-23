Awas! Banjir Rob Terjang Jakarta hingga 29 Juni

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir Ibu Kota dari tanggal 21-29 Juni 2025. Salah satu wilayah yang diterjang banjir rob adalah Ancol, Jakarta Utara.

“Waspada banjir pesisir Provinsi DKI Jakarta durasi 21-29 Juni 2025,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram @bpbddkijakarta dilihat Senin (23/6/2025).

BPBD menyebutkan, peringatan itu diterbitkan seiring adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Perigee dan Bulan Baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

“Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok dan Kepulauan Seribu,” demikian isi keterangan BPBD Jakarta.

Lebih jauh, BPBD DKI menjelaskan, bahwa puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18.00-01.00 WIB.

“Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )