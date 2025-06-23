Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Hanguskan 3 Kios di Pasar Anyar Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |09:54 WIB
Kebakaran Hanguskan 3 Kios di Pasar Anyar Bogor
Kebakaran Hanguskan 3 Kios di Pasar Anyar Bogor (Foto : Damkar)
BOGOR - Tiga kios pedagang di kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor. Jawa Barat, kebakaran. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 22 Juni 2025 malam. Menurut salah satu saksi, terjadinya kebakaran berawal dari lantai 2 di warung shop drink yang berada di Blok B.

"Saat melakukan pemadaman api kembali muncul dari basement yang menghanguskan 3 kios," kata Ade, Senin (23/6/2025).

Tim Damkar dan lainnya yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian. Terdapat 11 truk pemadam dari Kota dan Kabupaten Bogor diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api.

"Selesai penanganan 40 menit," tambahnya.

Topik Artikel :
Bogor Kebakaran Pasar Kebakaran
