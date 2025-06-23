Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Aniaya Ibu di Bekasi, Polisi: Pelaku Juga Ancam Bunuh Paman

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |17:51 WIB
Anak Aniaya Ibu di Bekasi, Polisi: Pelaku Juga Ancam Bunuh Paman
Anak aniaya ibu di Bekasi (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menetapkan MIEC (22) sebagai tersangka karena menganiaya ibu kandungnya, Melani (46). Tak hanya menganiaya korban, pelaku juga mengancam akan membunuh pamannya.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi menjelaskan, peristiwa bermula ketika sang anak menyuruh korban untuk meminjam motor kepada tetangga. Namun, korban tak menuruti permintaan pelaku karena sungkan seringkali meminjam motor.

"Kemudian, pelaku mengatakan lagi coba pinjamkan teman lu. Teman lu artinya teman korban, kemudian korban mencoba melakukan komunikasi via handphone namun tidak diberikan. Di situ pelaku kembali menekan ke ibunya coba pinjam ke yang lain, kemudian korban mengatakan tidak ada lagi," ujar Binsar, Senin (23/6/2025).

Setelah peminjaman motor melalui panggilan telepon tak berhasil, korban lantas menaruh handphone ke meja dekat pelaku. Sang anak justru melihat korban telah membanting handphone di meja tersebut.

Hal itu menyulutkan emosi pelaku yang berujung dengan tindakan kekerasan kepada ibunya. "Pelaku menghampiri korban dan memukul korban berkali kali menggunakan sandal sehingga korban tersungkur menyerupai tersujud," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement