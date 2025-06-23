Truk Oleng Tabrak Pembatas Jalan di Grogol Jakbar, Korban Jiwa Nihil

Truk tabrak pembatas jalan di Grogol, Jakarta Barat (Foto: Ist)

JAKARTA – Truk menabrak pembatas jalan di Jalan Pangeran Tubagus Angke dekat lampu merah Kalijodo, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Korban jiwa nihil.

Dari foto yang dilihat, tampak truk tersebut berada di atas besi pembatas jalan. Truk dan pembatas jalan itu pun mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut.

“Berakibat kerusakan kendaraan tersebut dan pagar pembatas jalan,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto, Senin (23/6/2025).

Ia menyebutkan, kecelakaan itu terjadi pada Senin pukul 12.45 WIB. Truk yang dikemudikan pria berinisial A (64) melaju dari arah barat menuju timur. Sesampainya di lokasi, truk oleng hingga menabrak pembatas jalan. Baca Juga: Tragis, Kepala Desa Sekeluarga Tewas Kecelakaan di Cianjur

"Setibanya di dekat TL Kalijodo wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, oleng ke kanan menabrak pembatas jalan," ujarnya.

Dugaan sementara kecelakaan disebabkan pengemudi hilang kendali.

(Arief Setyadi )