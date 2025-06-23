64,5% Warga Jakarta Puas Kinerja Pemprov, Pramono Ogah Ngonten Lebih Baik Kerja

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi perihal hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan 64,5 persen warga puas dengan kinerjanya bersama Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno di Jakarta. Tidak diperlukan memperbanyak pencitraan melalui media sosial (medsos), lebih baik kerja melayani masyarakat.

"Bagi saya pribadi, survei itu saya gunakan untuk referensi. Di survei itu juga dikatakan, citranya tinggi banget. Tapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64 persen, ini kan bagi saya juga udah baik banget. Sudah bagus banget dan bisa lebih dari itu," ujar Pramono di Stadion Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (23/6/2025).

"Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten?. Saya enggak lah, saya kerja saja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Termasuk beberapa kali saya enggak mau di-up. Saya lebih senang kerja real. Kamu kan lihat sendiri sehari-hari dengan saya," tambahnya.

Pramono menanggapi perihal respons 12 persen warga menilai belum banyak turun blusukan ke masyarakat. Menurutnya tidak semua masyarakat melihat secara langsung seperti hari ini turun ke tiga lokasi di Jakarta Barat.

"Ya enggak apa-apa, karena kan masyarakat tidak semuanya bisa lihat. Masyarakat tidak semuanya bisa lihat seperti hari ini. Hari ini aja turun tiga tempat. Rumah sakit, ini (GOR Cenderawasih), nanti ke Serengseng, bahkan juga pasti ada yang kegiatan tertutup yang saya lakukan. Enggak apa-apa. Itulah yang kemudian diminta untuk supaya saya mengkontenkan apa yang saya lakukan. Nah yang itu saya enggak," ungkapnya.