Rumah di Koja Jakut Terbakar, Bocah Selamatkan Diri Nekat Loncat dari Lantai 2

Kebakaran rumah di Koja, Jakarta Utara (Foto: Gulkarmat DKI)

JAKARTA - Rumah yang berada di Koja, Jakarta Utara terbakar pada Senin, 23 Juni 2025 siang. Satu orang mengalami luka akibat lompat dari lantai dua untuk menyelamatkan diri.

“Objek yang terbakar rumah di Jalan Perjuangan, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,” demikian keterangan yang disampaikan Command Center Gulkarmat Jakarta, Senin (23/6/2025).

Petugas pemadam kebakaran (Damkar) menerima informasi kebakaran itu pukul 13.33 WIB. Operasi pemadaman dimulai pukul 13.46 WIB. Kebakaran diduga dipicu kebocoran gas pengering laundry.

“Dugaan penyebab kebocoran gas pengering laundry,” ujar dia.

Bocah yang nekat loncat dari lantai dua berinisial MS (12). Ia mengalami luka.

“Satu orang bernama MS (12) mengalami luka saat mencoba menyelamatkan diri dengan cara melompat dari kanopi lantai dua. Korban sudah dibawa ke RS Pelabuhan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )