Dinkes DKI Audit Medik Klinik RSUD Tarakan Usai Temukan Ketidaksesuaian SOP

JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan tengah melakukan audit medik klinik usai temukan ketidaksesuaian standar operasi prosedur (SOP) dalam kasus kematian dugaan malapraktik pasien radang usus buntu berinisial JPS pada Mei 2025 silam. Belum ditemukan adanya kesalahan prosedur klinis dalam penanganan pasien tersebut.

"Untuk RSUD Tarakan, kami sedang melakukan audit medik klinik saat ini. Sampai sejauh ini, kami belum menemukan adanya kesalahan di dalam prosedur klinis," ujar Ani di RSUD Kalideres, Jakarta Barat, Senin (23/6/2025).

"Tetapi memang ditemukan adanya ketidak sesuaian dengan SOP, terutama pada pola komunikasi antara dokter dengan pasien," tambahnya.

Saat ini, Dinkes DKI juga berupaya menyelesaikan dengan cara mediasi dengan keluarga pasien untuk menemukan jalan keluar terbaik.

"Itu masih terus kita selesaikan dan juga kita mediasi dengan keluarga pasien untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik," ungkapnya.



(Fetra Hariandja)