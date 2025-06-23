Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gerebek Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, 74 Pria Ditangkap!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |20:58 WIB
Polisi Gerebek Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, 74 Pria Ditangkap!
Ilustrasi pesta gay (Foto: Dok)
A
A
A

BOGOR – Polisi menggerebek villa yang diduga dijadikan tempat pesta gay di wilayah Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Puluhan pria dalam vila tersebut diamankan guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @infopuncak.bgr, peristiwa itu terjadi pada Minggu, 22 Juni 2025. Tampak puluhan pria sedang dikumpulkan polisi di sebuah ruangan yang cukup besar.

Di belakangnya, terlihat pernak-pernik seperti balon, lampu, dan lainnya bak sebuah acara pesta. Selain itu, terdapat sejumlah name tag milik para peserta yang bertuliskan "Family Gathering The Big Star."

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara membenarkan adanya kejadian tersebut. Total, 74 orang laki-laki diamankan polisi yang diduga tengah menggelar pesta gay.

 

