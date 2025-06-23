Mesin Kapal Mati, 25 Nelayan Terombang-ambing di Perairan Kepulauan Seribu

JAKARTA – Kapal motor KM Doa Ibu mengalami mati mesin saat berlayar di sekitar perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu Selatan, pada Senin (23/6/2025). Beruntung, 25 orang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat.

"Objek penyelamatan kapal mati mesin," kata Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Gatot Sulaeman dalam keterangan tertulis, Senin (23/6/2025).

Gatot menerangkan, kejadian ini pertama kali diketahui pihak Sudin Gulkarmat Jakarta Utara setelah mendapatkan informasi dari warga terkait adanya kapal yang mengalami kendala mati mesin di Pulau Laki. Kemudian, satu unit rescue boat RB.02 dan KM Satria Biru dikerahkan ke lokasi.

"Para penumpang kapal sebanyak 25 orang dievakuasi ke pulau terdekat (Pulau Payung)," ucapnya.

Selanjutnya, mereka diserahkan ke pos Penjagaan Dispotmar TNI AL untuk proses pengangkutan ke Pulau Kelapa. "Sudah dapat diatasi oleh petugas," ujarnya.

