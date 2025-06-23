Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mesin Kapal Mati, 25 Nelayan Terombang-ambing di Perairan Kepulauan Seribu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |21:12 WIB
Mesin Kapal Mati, 25 Nelayan Terombang-ambing di Perairan Kepulauan Seribu
Nelayan terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTAKapal motor KM Doa Ibu mengalami mati mesin saat berlayar di sekitar perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu Selatan, pada Senin (23/6/2025). Beruntung, 25 orang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat.

"Objek penyelamatan kapal mati mesin," kata Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Gatot Sulaeman dalam keterangan tertulis, Senin (23/6/2025).

Gatot menerangkan, kejadian ini pertama kali diketahui pihak Sudin Gulkarmat Jakarta Utara setelah mendapatkan informasi dari warga terkait adanya kapal yang mengalami kendala mati mesin di Pulau Laki. Kemudian, satu unit rescue boat RB.02 dan KM Satria Biru dikerahkan ke lokasi.

"Para penumpang kapal sebanyak 25 orang dievakuasi ke pulau terdekat (Pulau Payung)," ucapnya.

Selanjutnya, mereka diserahkan ke pos Penjagaan Dispotmar TNI AL untuk proses pengangkutan ke Pulau Kelapa. "Sudah dapat diatasi oleh petugas," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187182/kecelakaan-FUGj_large.jpg
Kapal Terbalik di Kongo Selatan, 37 Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/519/3162481/mayat-m1lu_large.jpg
Ngeri, Pria Tewas Terjatuh dari Kapal Ferry di Tengah Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160792/kapal-6Wz3_large.jpg
Kapal Cepat Dolphin II Tenggelam di Pelabuhan Sanur, 2 Turis Asing Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160190/basarnas-ZOEq_large.jpg
KM Rezki Hilang di Perairan Pesisir Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158188/tim_sar-n3lD_large.jpg
Kapal Bocor di Pesisir Selatan, 16 Penumpang Termasuk WNA Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/609/3070702/kapal_tenggelam-C2Mk_large.jpg
Breaking News! Kapal Bintang Tamalate Kecelakaan di Perairan Takalar, Lima Orang Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement