INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, Polisi: Ada Lomba Menyanyi hingga Menari

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |22:23 WIB
Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, Polisi: Ada Lomba Menyanyi hingga Menari
Ilustrasi LGBT (Foto: Getty Images)
A
A
A

BOGOR – Polisi menyebut berbagai kegiatan dilakukan dalam pesta yang diduga digelar kaum gay di sebuah villa wilayah Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di antaranya, lomba menyanyi hingga menari.

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara mengatakan, pesta tersebut diikuti para peserta dari wilayah Jabodetabek. Berdasarkan pemeriksaan, mereka mengetahui acara tersebut dari media sosial. 

"Mereka berkumpul di acara tersebut karena mengetahui adanya undangan yang disebarkan melalui media sosial," kata Teguh, Senin (23/6/2025).

Panitia menyebarkan undangan dengan tema family gathering. Dalam acara tersebut digelar berbagai kegiatan yang diikuti 74 laki-laki dan satu perempuan.

"Diisi dengan penampilan pentas dan pertunjukan lomba menyanyi dan lomba menari," jelasnya.

Saat ini, polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap para peserta. Barang bukti yang diamankan berupa empat bungkus kondom belum terpakai dan satu pedang untuk pertunjukan seni tari.

"Saat penggerebekan kami tidak menemukan perbuatan asusila atau cabul. Sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka, namun kami sedang melakukan pendalaman dan terhadap panitia kami akan melakukan pemeriksaan tambahan," tutupnya.

 

Halaman:
1 2
      
