Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rob Rendam 1 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |23:44 WIB
Banjir Rob Rendam 1 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakut
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyampaikan satu RT dan tiga ruas jalan tergenang akibat banjir rob di pesisir Jakarta Utara.

“BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 1 RT dan tiga ruas jalan,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, Senin (23/6/2025).

Yohan menerangkan, data tersebut dikeluarkan pada hari ini, pukul 22.00 WIB. Berikut satu RT dan tiga ruas jalan yang tergenang:

Jakarta Utara:
•    Kelurahan Marunda
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 10 cm
Penyebab: Rob

•    Jalan RE Martadinata (Depan JIS), Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara
Ketinggian: 10 cm
Penyebab: Rob
•    Jalan Hiu, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara
Ketinggian: 10 cm
Penyebab: Rob
•    Jalan Cumi, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara
Ketinggian: 10 cm
Penyebab: Rob

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188252/pramono_anung-7B4a_large.jpg
Pramono Sebut Banjir Rob di Jakarta Utara Surut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188189/banjir_rob-76Tm_large.jpg
16 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187848/banjir-gASp_large.jpg
Puluhan RT di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara Terendam Banjir Rob, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185176/banjir-Prms_large.jpg
6 RT di Kepulauan Seribu Terendam Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185160/banjir-HEAp_large.jpg
Banjir Rob, Jalan Martadinata Jakut Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184678/banjir-B0lp_large.jpg
Waspada! Pesisir Jakarta Diterjang Banjir hingga 26 November Mendatang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement