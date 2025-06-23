JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyampaikan satu RT dan tiga ruas jalan tergenang akibat banjir rob di pesisir Jakarta Utara.
“BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 1 RT dan tiga ruas jalan,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, Senin (23/6/2025).
Yohan menerangkan, data tersebut dikeluarkan pada hari ini, pukul 22.00 WIB. Berikut satu RT dan tiga ruas jalan yang tergenang:
Jakarta Utara:
• Kelurahan Marunda
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 10 cm
Penyebab: Rob
• Jalan RE Martadinata (Depan JIS), Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara
Ketinggian: 10 cm
Penyebab: Rob
• Jalan Hiu, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara
Ketinggian: 10 cm
Penyebab: Rob
• Jalan Cumi, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara
Ketinggian: 10 cm
Penyebab: Rob