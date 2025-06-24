Susunan DPP PKS Periode 2025–2030, Ada Bidang Kantor Staf Presiden

JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengumumkan struktur lengkap Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS periode 2025–2030. Menurut Muzzammil, kepengurusan baru ini mempertimbangkan kebutuhan strategis partai untuk ke depannya.

Ia menjelaskan, komposisi pengurus merupakan kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas, dengan semangat pembaruan dari kader-kader muda yang telah teruji.

“PKS akan melangkah lebih tangguh, lebih progresif, dan lebih siap menjawab rakyat Indonesia. Kepengurusan ini adalah wujud keseriusan kami dalam membangun partai yang responsif, inklusif, dan relevan,” kata dia dalam jumpa pers yang disiarkan secara daring, Senin (23/6/2025).

Berikut susunan lengkap DPP PKS periode 2025–2030:

Presiden: Al Muzzammil Yusuf

Sekretaris Jenderal: Muhammad Kholid

Bendahara Umum: Noerhadi

Wakil Sekretaris Jenderal:

• Protokoler dan Pengamanan Pimpinan: Iman Firmansyah

• Organisasi, Administrasi, dan Literasi Kepartaian: Rahmat Saleh

• Data dan Teknologi Informasi: Sigit Puspito Wigati Jarot

• Personalia, Rumah Tangga, Standarisasi Kegiatan Partai: M. Iqbalur Ramadan

• Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program: Tomy Agus Maymuftianto

Wakil Bendahara Umum:

• Bidang Manajemen Penerimaan: Alwan Fauzi

• Bidang Manajemen Pengeluaran: Kaslan

• Bidang Pembiayaan: Sugeng Susilo

Badan dan Bidang-Bidang:

Badan Pembinaan Pejabat Publik

Ketua: Haru Suandharu

Sekretaris: Pamungkas Hendra Kusuma

Badan Penelitian dan Pengembangan

Ketua: Haryo Setyoko

Sekretaris: Astriana Baiti Sinaga

Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri

Ketua: Syahrul Aidi Maazat

Sekretaris: Muhammad Arfian

Badan Legislasi Partai

Ketua: Zainudin Paru

Sekretaris: Ruli Margianto

Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah

Ketua: Umar

Sekretaris: Muhammad Wajdi Rahman