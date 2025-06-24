Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesta Gay di Puncak Bogor, Sejumlah Peserta Reaktif HIV hingga Sifilis

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |00:15 WIB
Pesta Gay di Puncak Bogor, Sejumlah Peserta Reaktif HIV hingga Sifilis
Ilustrasi LGBT (Foto: Dok)
A
A
A

BOGOR – Polisi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap puluhan pria yang diduga menggelar pesta gay di wilayah Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya terkait pemeriksaan Human Immunodeficiency Virus (HIV).

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dinkes dan sedang didalami oleh pihak Dinkes," kata Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara, Senin (23/6/2025).

Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, membenarkan puluhan pria yang diamankan polisi telah menjalani pemeriksaan. "Iya, betul diperiksa," kata Fusia.

Namun, pihaknya tidak bisa memberikan keterangan yang rinci terkait hasil pemeriksaan tersebut. Hanya saja, ditemukan beberapa orang yang dinyatakan reaktif HIV dan reaktif sifilis.

"Dari 74 orang yang diperiksa, sebagian ada yang reaktif HIV, ada yang reaktif sifilis, dan ada yang non-reaktif keduanya," terangnya.

 

